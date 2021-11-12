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İrem Derici'den kendisini beğenmeyenlere olay sözler!

İrem Derici'den kendisini beğenmeyenlere olay sözler!

Dış görünüşüyle ilgili sürekli eleştirilen İrem Derici, kendisine gelen kötü yorumlara cevap verdi. Derici, "Ben bile kendime bakmaya doyamıyorum. Şiir gibi kadın oldum..." dedi.

Sosyal medya hesabına gelen yorumlarda sürekli çirkin olduğu şeklinde ithamlarla karşılaşan ünlü şarkıcı İrem Derici, sessizliğini bozdu. Derici, kendisine bu yorumlarda bulunanları hedefine aldı.

Bir takipçisinin, hep kötü çıktığı fotoğraflarının kullanılmasına tepki gösterdiği ifadelerin yer aldığı yorumuna yanıt veren Derici, şu ifadeleri kullandı:

"Çok güzelleştim"

"Aşkım o kadar güzelleştim ki yediremiyorlar. Ben bile kendime bakmaya doyamıyorum. Şiir gibi kadın oldum..."

Etiketler irem derici beğeni
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