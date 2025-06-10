İrem Derici'den skandal ifadeleri için geri adım: Özür diledi...

Kendine has dobra ve düz çıkışlarıyla bilinen ünlü şarkıcı İrem Derici, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında son anda listeden çıkarıldığı için tepki gösteren Coşkun Sabah için "Hedefler Dua Lipa, hayaller Coşkun Sabah mı" derken, "Yemediğiniz halt yok" diyerek kendi annesine yönelik tacizi ifşa ettiği açıklamasıyla ilgili olarak günler sonra geri adım atarak özür diledi.

Trendyol Süper Lig'te finale 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın haftasonu İstanbul Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamasında sahneye çıkan ve çıkamayan isimlerle ilgili tartışmalar sırasında sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Coşkun Sabah sahne alacak şarkıcılar listesinden son anda çıkarıldığını söyleyerek sarı-kırmızılı camiaye sitem etmişti.

Hatta Coşkun Sabah Galatasaray için yazdığı şampiyonluk şarkısını da ücretsiz olarak Galatasaray'a hediye ettiğini söylenmiş, Coşkun Sabah'ın şampiyonluk şarkısı da Türkiye'de ilk olarak Haber3.com'da yayınlanmıştı. ( Coşkun Sabah'ın Galatasaray için seslendirdiği şampiyonluk şarkısını bu linkten dinleyebilirsiniz. )

Coşkun Sabah'ın bu sitemi sonrasında ünlü şarkıcı İrem Derici yaptığı olay açıklamayla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Blok3, Kenan Doğulu, Atiye, Aydilge gibi ünlü şarkıcıların yer aldığı şampiyonluk kutlamasında yer alamadığı için Galatasaray'a sitem eden ünlü popçu İrem Derici "Enteresan bir kadro var. Coşkun Sabah, Anılar mı söyleyecek kutlamada? Hedefler Dua Lipa, hayaller Coşkun Sabah mı?" ifadelerini kullandı.

İrem Derici'nin çıkışı bununla da kalmadı ve kendisi için "Kıskanıyorlar. Orada hepinizi katlarım. Coşkun Sabah ile başa çıkabilir misiniz?" diyen Coşkun Sabah'a çok ağır bir ithamla yanıt verdi. İrem Derici isim vermeden "O dönemin abileri çok acayip, inanılmaz beyefendi, kuralcı durup, her b.. yiyen... Bunlar melek biz terbiyesiziz" diyerek "Yemediğiniz halt yok. Ben 7 yaşındayken, annem eşinden boşanmıştı, bu 'melek' üstadlardan bir tanesi evli olmasına rağmen bir buçuk saat anneme yürümüştü. Annem güvenliğe şikayet etmek zorunda kalmıştı" demişti.

İrem Derici'nin bu açıklamalarının ardından Coşkun Sabah da harekete geçmiş ve mesleki kariyerine yönelik hakaretler yağdırdığını belirttiği ve "malum kişi" olarak nitelendirdiği bir kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını duyurmuştu.

Sabah, şu ifadeleri kullandı:

"Son birkaç gündür durup dururken mesleki kariyerime hakaretler yağdıran, kendini bilmez malum kişiyi cuma günü savcılığa şikâyet edeceğim. Benim aldığım terbiye ve kültürle hiç alakası olmayan ve durup dururken mesleki kariyerime hakaretler yağdırmaya başlayan, davranışlarıyla Türk halkının yıllardır büyük tepkisini gören bu kişiye adaletle hesap soracağımı bilgilerinize sunarım. Yarın savcılığa hakarete uğradığım konusunda suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım."

İrem Derici'den günler sonra gelen geri adım; özür diledi

Kurban Bayramı tatilinde Alaçatı'da sahneye çıkan ünlü popçu İrem Derici, sahne öncesine yaptığı açıklamada Coşkun Sabah'tan "o benim büyüğüm, ağabeyim, üstadım" diyerek özür diledi.

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre, Derici, şunları söyledi:

"O benim büyüğüm, ağabeyim. Birazcık üstüne alındı. Özür diliyorum Coşkun ağabeyden, bırakın o benim büyüğümdür. Bayramdır, büyüğümden üstadımdan özür diliyorum. Beni biliyorsunuz, her şey ağzımda, kalbimde kötülük yok dediği de doğru hiç bir marş 'Aşığım Sana' şarkısı gibi olamaz"