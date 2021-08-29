James Bond’un çalınan arabası 25 sene sonra bulundu

James Bond'un "Goldfinger" filminde yer alan Aston Martin arabası, kaybolduktan 25 yıl sonra bulundu. Arabanın Orta Doğu’da özel bir koleksiyonun parçası olarak saklandığı anlaşıldı.

James Bond'un ilk olarak 1964'te, Bond serisinin üçüncü filmi "Goldfinger"da kullandığı ikonik arabası Aston Martin DB5, kaybolduktan 25 yıl sonra bulundu. Yıllardır kayıp olduğu bilinen araç Orta Doğu’da ortaya çıktı.

Screen Rant'ın The Telegraph'tan aktardığına göre, yakın zamanda tespit edilen bir Aston Martin DB5'in arabanın tanımlama numarası, Bond filminde görülen ve 25 yıldır kayıp olan arabanıyla aynı numaraya sahip. Müfettişler, ikonik Aston Martin'in Orta Doğu'da bir yerde özel bir koleksiyonun parçası olarak saklandığını düşünüyor.

NE OLMUŞTU?

Filmde kullanılan Aston Martin DB5'tan yalnızca 4 adet üretilmiş ve bunlardan birisi 1986 yılında bir müzayedede, 275 bin dolar karşılığında Anthony Pugliese’e satılmıştı. Ancak araba, 1997 senesinde çalındı.

Daniel Craig'in başrolünde yer aldığı 25. Bond filmi "Ölmek İçin Zaman" yok Türkiye'de 1 Ekim 2021'de vizyona girecek.