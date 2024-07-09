  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Jeff Bezos'un Bodrum'da ödediği hesap dudak uçuklattı

Jeff Bezos'un Bodrum'da ödediği hesap dudak uçuklattı

Jeff Bezos'un Bodrum'da ödediği hesap dudak uçuklattı
Güncelleme:

Yaz tatili için Bodrum'u seçen dünyanın en zengin iş insanlarından Jeff Bezos'un Bodrum'da bir restoranda ödediği 3,5 milyon TL'lik hesap olay oldu.

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin iş insanları arasında ilk sırada olan Jeff Bezos, Muğla Datça'daki bir restoranda 3,5 milyon liralık hesap ödedi.

 Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin iş insanları arasında ilk sırada olan Jeff Bezos, her yaz olduğu gibi bu yaz da arkadaşlarıyla soluğu Türkiye'de aldı. 

Geçen yıl nişanlandığı Lauren Sanchez ile birlikte tatil yapan Bezos, yatlarında konuk ettikleri yakın dostlarıyla önceki akşam Datça'da Akdeniz ve Fransız mutfağı ağırlıklı yemek sunan lüks bir restoranda yemek yedi. 

Ünlü iş insanının yemeğe ödediği tutar dudakları uçuklattı. Bezos'un lüks restoranda arkadaşlarıyla birlikte yediği yemeğe tam 100 bin Euro (3,5 milyon TL) hesap ödediği öğrenildi. Lüks yatını Bodrum'a demirleyen Bezos, Muğla'nın ilçelerini arşınlıyor.

Jeff Bezos'un 136 metrelik ultra lüks diğer yatı "Flying Fox", Fethiye'ye şubat ayında da demir atmıştı. Dünyanın en büyük 20 yatından birisi olan "Cayman Adaları" bayraklı "Flying Fox"un Fethiye iskelesinde 600 bin litre yakıt almıştı.

Etiketler jeff bezos datça  Muğla hesap restoran
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cenk Tosun Büyükekşi'nin elini neden sıkmadı açıkladı Cenk Tosun Büyükekşi'nin elini neden sıkmadı açıkladı Bilim adamlarından yeni keşif: Su aygırları koşarken havalanıyormuş Bilim adamlarından yeni keşif: Su aygırları koşarken havalanıyormuş Meksika'da değil Türkiye'de yaşandı: Cezaevine şoke eden baskın Meksika'da değil Türkiye'de yaşandı: Cezaevine şoke eden baskın Bir ek vergimiz daha oldu: Fiyatlara da bugün itibariyle yansıdı Bir ek vergimiz daha oldu: Fiyatlara da bugün itibariyle yansıdı İŞKUR en çok aranan meslekleri açıkladı İŞKUR en çok aranan meslekleri açıkladı Ersan Şen'den canlı yayında Eylem Tok itirafı Ersan Şen'den canlı yayında Eylem Tok itirafı Türkiye’nin yerli uydusu Türksat 6A uzayda, ilk sinyal geldi Türkiye’nin yerli uydusu Türksat 6A uzayda, ilk sinyal geldi İhanet iddiası olay oldu: Icardi ile Wanda Nara boşanıyor mu ? İhanet iddiası olay oldu: Icardi ile Wanda Nara boşanıyor mu ? Mourinho'nun üstünü çizdiği 6 futbolcu belli oldu Mourinho'nun üstünü çizdiği 6 futbolcu belli oldu Olimpiyatlarda kadro dışı kalan Filenin Sultanı Simge Aköz suskunluğunu bozdu Olimpiyatlarda kadro dışı kalan Filenin Sultanı Simge Aköz suskunluğunu bozdu
Köyde tek başına: Herkes gitti, 75'lik nine köyde mahsur kaldı Köyde tek başına: Herkes gitti, 75'lik nine köyde mahsur kaldı Kadınlar plajı karıştı: 8 kadın bir olup kadın görevliyi hastanelik etti Kadınlar plajı karıştı: 8 kadın bir olup kadın görevliyi hastanelik etti