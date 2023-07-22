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Johnny Depp intihara mı kalkıştı? Otel odasında baygın halde bulundu

Johnny Depp intihara mı kalkıştı? Otel odasında baygın halde bulundu
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Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Johnny Depp, konser için gittiği Macaristan'da kaldığı otel odasında baygın halde bulundu. Ünlü ismin yüksek dozda uyuşturucu kullanarak intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Karayip Korsanları'daki Jack Sparrow rolü ile hafızalara kazınan dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Johnny Depp, Budapeşte'deki konseri için Macaristan'a gitti. Bir otelde konaklayan Depp, odada baygın halde bulundu.

İNTİHAR İDDİASI

Daily News Hungary'ye göre, otel odasında baygın halde bulunan dünyaca ünlü ismin yüksek dozda uyuşturucu madde bağlı olarak bayıldığı ileri sürüldü. Depp'in yüksek dozda uyuşturucu madde kullanarak intihar girişiminde bulunduğu da iddialar arasında yer alıyor. Ünlü ismin konseri iptal edilirken konuyla ilgili de henüz bir açıklama yapılmadı.

 

Etiketler johnny depp intihar uyuşturucu
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