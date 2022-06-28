Johnny Depp'in sözcüsü iddiaları yalanladı

Ünlü oyuncu Johnny Depp'in bir sözcüsü, Karayip Korsanları serisindeki Jack Sparrow rolü için Depp ile görüşmeler yapıldığı iddialarını yalanladı.

Fox News'e konuşan bir sözcüsü, Johnny Depp'in Karayip Korsanları serisindeki Jack Sparrow rolü için Depp ile görüşmeler yaptığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Avustralya merkezli magazin sitesi Poptopic, 59 yaşındaki oyuncunun Karayip Korsanları serisinin 6. filmi için Disney ile 301 milyon dolarlık bir anlaşmayı görüştüğünü iddia etmişti.

Depp'in hukuk ekibi, Amber Heard'a karşı açtığı karalama davasında, Depp'in eski karısının kendisini aile içi istismar kurbanı olarak nitelendirmesinin ardından Karayip Korsanları film kadrosundan çıkarıldığını belirtmişti.

Ünlü oyuncu mahkeme huzurunda ifade verirken, Heard'ün avukatı Ben Rottenborn tarafından yöneltilen "Disney size 300 milyon dolar ve bir milyon alpaka ile gelseydi, bu dünyadaki hiçbir şey geri dönüp bir 'Karayip Korsanları' filminde çalışmanızı sağlayamazdı, değil mi?" sorusuna "Bu doğru" yanıtı vermişti.

Depp, avukatı Camille Vasquez'in konuya dair bir sorusuna verdiği yanıtta ise Jack Sparrow rolünün kendisine verilmemesi nedeniyle Disney tarafından ihanete uğradığını hissettiğini söylemişti.