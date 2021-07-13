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Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayını olay oldu

Aşkın Tarifi dizisinin başrol oyuncusu Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayındaki samimi halleri sosyal medyada gündem oldu. Neslihan Atagül ile evli olan Kadir Doğulu'nun sevenleri, ''Çok samimisiniz, Neslihan'ın yerine kıskandım'' şeklinde yorumlar yaptı.

Pazartesi günleri Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi dizisinin başrol oyuncuları Serra Arıtürk ile Kadir Doğulu önceki gün canlı yayın açarak merak edilen soruları yanıtladı. Dizide birbirini seven ancak kavuşamayan iki genci oynayan çiftin, canlı yayındaki samimi halleri sevenlerini kızdırdı.

"KADİR'E EVLİ OLDUĞU HATIRLATILMALI"
Çiftin canlı yayında romantik bir müzik eşliğinde birbirine bakması ve yakınlaşması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kendisi gibi oyuncu Neslihan Atagül ile evli olan Doğulu'nun bu hallerini gören sosyal medya kullanıcıları "Evli olduğu hatırlatılmalı" gibi yorumlar yaptı.

"BEN SİNİR OLDUM NE OLDU BÜYÜK AŞKINA"
Canlı yayını izlerken ikili arasındaki samimiyetten rahatsız olan şarkıcı Çağla da sosyal medya hesabından tepki göstererek "Bu ne evli adam dizi dışında aşık aşık hareketler. Sırf izlensin diye ben sinir oldum şu an ne oldu büyük aşkına bel böceklerine" dedi.

Etiketler kadir doğulu serra arıtürk
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