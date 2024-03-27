Kadir İnanır'dan güzel haber! Son sağlık durumu belli oldu

Beykoz'daki evinde rahatsızlanan ve ameliyata alınan usta sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, 24 Mart Pazar günü Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Kadir İnanır'ın uyandırıldığını açıklayan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi" dedi. Sağlam, "İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunmuştu.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"24 Mart Pazar günü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen Kadir İnanır, tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı. Sn. İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır. Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

NE OLMUŞTU?

Sanatçı Kadir İnanır, Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, bu sabah inme geçiren İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilen sanatçı, acil ameliyata alındı. Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Başhekim Prof. Dr. Necdet Sağlam da İnanır'ın ameliyatının başarılı geçtiğini belirterek, "Yoğun bakımda, durumu stabil" dedi. Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır ise doktorların zamanında müdahale ettiğini ve hayati tehlikenin olmadığını söyledi.