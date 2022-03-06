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Kadir İnanır'ın acı günü

Kadir İnanır'ın acı günü

Kadir İnanır'ın ablası Zinnet İsmailoğlu hayatını kaybetti. İsmailoğlu, bugün toprağa verilecek.

Yeşilçam'ın ünlü aktörlerinden Kadir İnanır aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. İnanır'ın ablası Zinnet İsmailoğlu dün vefat etti.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Oyuncu Levent İnanır ile şarkıcı Soner Arıca'nın da teyzesi olan İsmailoğlu, son yolculuğuna bugün uğurlanacak. İsmailoğlu, bugün İstanbul Eyüp Sultan Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

SAĞLIK DURUMU NASIL?
Geçtiğimiz kasım ayında beyin kanaması geçiren ve gördüğü uzun tedavinin ardından sağlığına kavuşan Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Bir mekanda arkadaşlarıyla buluşup çay içen oyuncu, sağlığıyla ilgili sorulara "Gayet iyiyim, hiçbir problem yok" yanıtını verdi.

Etiketler kadir inanır zinnet ismailoğlu
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