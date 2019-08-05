Kan vermek isteyen Barbaros Şansal'a saldırı

Modacı Barbaros Şansal, Kızılay standında saldırıya uğradığını sosyal medya hesabından yayınladı mesajla duyurdu. Şansal, Kızılay stantında görevli doktora Belçika vatandaşı olduğunu söylediği sırada kan bağışında bulunmaya gelen bir kişi tarafından saldırıya uğradığını, yere doğru itilerek ve darp edildiğini söyledi.

"VATAN HAİNİSİN, EŞCİNSELSİN"

Konuyla ilgili açıklama yapan Barbaros Şansal, "Saldırgan bana sen gavursun, vatan hainisin ve eşcinselsin dedikten sonra beni yere doğru itti. Kızılay stantında görevli doktor saldırganı provoke etti. AB kimliğim olmasına ve bu kimlikle Türkiye'ye giriş-çıkış yapmama rağmen yabancı kimlikli olmam gerekçe gösterilerek kan vermem bile bu ülkede engellendi." dedi.