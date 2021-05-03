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  3. Kardeşi Mehtap Ar'ı kaybeden Müjde Ar'dan ilk paylaşım

Kardeşi Mehtap Ar'ı kaybeden Müjde Ar'dan ilk paylaşım

Geçtiğimiz ay kız kardeşi Mehtap Ar'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu zor günler yaşayan Türk sinemasının efsane ismi Müjde Ar, olay sonrasında ilk defa paylaşımda bulundu.

Instagram hesabını çok sık kullanmayan Ar, zaman zaman ailesini ve gündeme dair olayları paylaşıyor.

Kardeş acısıyla sarsılan 66 yaşındaki Müjde Ar, kedisiyle uyurken çekilen fotoğrafını paylaştı.

Hayranları tarafından çok sayıda beğeni ve alan Müjde Ar'a çok satıda 'Zaman en iyi ilaç' yorumları gelirken çok sayıda takipçisi sabır ve baş sağlığı diledi.

Etiketler müjde ar ablası ölüm paylaşım
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