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Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker'in annesi merak konusu oldu

Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker'in annesi merak konusu oldu

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Harika karakteriyle dikkat çeken Gözde Türker'in annesi merak konusu oldu.

Kardeşlerim dizisi oyuncularından Gözde Türker'in annesiyle ilgili haberler gündem oldu. Dizideki Harika rolüyle dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki Gözde Türker'in annesinin birçok dizide rol almış olan tiyatro oyuncusu Funda İlhan olduğu iddia edildi.

Haberler sosyal medyaya yayılınca Türker hem ailesini paylaştı hem de İlhan'ın annesi olmadığını açıkladı.

 Gözde Türker yaptığı açıklamada "Funda İlhan annem değil. Evet çok benziyoruz fakat arkadaşım" dedi.



İlhan açıklamadan sonra ailesiyle bir karesini de paylaştı.

İlhan, son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Baht Oyunu dizisinde Belma karakterine hayat veriyordu. Anne ve kızın birbirine olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

Etiketler kardeşlerim Gözde Türker
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