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Kerem Bürsin hastaneye kaldırıldı

Kerem Bürsin hastaneye kaldırıldı
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Ünlü oyuncu Kerem Bürsin dizi setinde ateşlenerek hastaneye kaldırıldı. Bürsin bir gece daha hastanede tutulacak.

'Ya Çok Seversen' dizisinin setinde fenalaşan oyuncu Kerem Bürsin hastaneye kaldırıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre; Bürsin dün Hafsanur Sancaktutan ile başrolü paylaştığı dizinin setinde ateşlendi. Ateşi düşmeyince hastaneye götürülen oyuncunun yapılan tahlillerinde vücudunda enfeksiyon tespit edildi.

Geceyi hastanede geçiren oyuncunun bir gün daha hastanede dinleneceği, daha sonra işinin başına döneceği öğrenildi.

Etiketler Kerem Bürsin hastaneye kaldırıldı set dizi çekim
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