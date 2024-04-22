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Kim Milyoner Olmak İster’de yine heyecan galip geldi

Kim Milyoner Olmak İster’de yine heyecan galip geldi
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Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanının kurbanı olan kadın yarışmacı yaptığı hatayla yarışmaya ilk baraj sorusunda veda etti.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği reyting rekortmeni ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışması her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. 

Bursa'dan yarışmaya katılan Ayla Can, ikinci soruda verdiği yanıtla elendi ve yarışmadan hiçbir ödül kazanamadan ayrıldı.

Ayla Can, ilk soruda başarılı bir performans sergileyerek yarışmaya iyi bir başlangıç yaptı. Ancak ikinci soru, yarışmacının karşısına beklenmedik bir şekilde çıktı.

"Halis muhlis ne demektir?" şeklindeki soru, yarışmacıyı oldukça zorladı. 

Ayla Can, bu soru karşısında heyecanına yenik düşerek acele bir şekilde "C Aşağı yukarı" yanıtını verdi.

Ancak bu yanıt, ne yazık ki doğru değildi. Yanıtını verir vermez, yarışmacının yüzündeki şaşkınlık ifadesi kameralara yansıdı.

Yarışmacının bu beklenmedik elenişi, hem izleyicileri hem de sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı. İmirzalıoğlu, Ayla Can'a destek olmak için "Kimse burada kusur aramasın. Önce burada medeni cesaret gösterip bu koltuğa oturmak çok önemli Ayla hanım." ifadelerini kullandı.

Etiketler ayla hanım milyoner Kim Milyoner Olmak İster kenan imirzalıoğlu yarışmacı
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