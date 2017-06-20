Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk hassasiyeti

Kim Milyoner Olmak İster programında bir yarışmacı kazandığı paranın bir bölümünü yüksek bir yerden saçmak istediğini fakat bunu dolara çevirip yapacağını belirterek Atatürk hassasiyetini vurguladı

ATV ekranlarında Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster'de Çağla Şen adlı yarışmacının hayali ve Atatürk hassasiyeti hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına çevirdi.



"BİR BÖLÜMÜNÜ YÜKSEK BİR YERDEN ATACAĞIM"

Yarışmaya İzmir'den katılan ve sunuculuk yaptığını belirten Çağla Şen, kendisine yöneltilen "Ödülü kazanırsanız ne yapacaksınız?" sorusuna, "Kazandığım paranın bir bölümünü dolara çevirerek yüksek bir yerden aşağıya doğru saçmak istiyorum" şeklinde bir yanıt verdi.



ATATÜRK HASSASİYETİ

Sözlerinin devamında ise "Paraları toplayanları izleyip mutlu olmak istiyorum" diyen yarışmacı, paraları dolara çevirmesine neden olarak, Atatürk olan paraları yere atmamak şeklinde açıkladı.