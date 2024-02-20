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Kızıl Goncalar'da olay olan öpüşme sahnesi

Kızıl Goncalar'da olay olan öpüşme sahnesi
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‘Kızıl Goncalar’da son bölüm Naim’in uzun zamandır yardım ettiği Cemre Melis Çınar'ın canlandırdığı Nadire ile mutfaktaki öpüşme sahnesi sosyal medyayı "Naim tabuları yıktı mı" sorularıyla gündem oldu.

Ekranların tartışmalı dizisi Kızıl Goncalar'ın son bölümüne Naim karakteri ile Nadire karakteri arasındaki aşk damgasını vurdu.

Uzun zamandır yardım ettiği ve aralarında önüne geçilmez duygusal bir bağın oluştuğu Naim ve Nadire son bölümde öpüştüler. Naim ‘Çok uğraşıyorlar mı senin çocukla?’ diye soruyor. Sonra kendi hikayesini anlatıyor. Gördüğü baskılar hatta, yediği dayağı anlatıyor. Dua ettiği bu işkence bitsin, günlerinden bahsediyor. Bir mektup ile hayatlarının değiştiğini zannettiğini, kızı için en mübarek ailenin istediğini söylüyor. Sonra Cüneyt’ in Zeynep’i kaçırmasına geliyor Naim. Şüphelidir kızına bir şey olmuş mudur? Nadire; ‘Ben çözerim senin derdini’ diyor. Mahallenin ebesinin bunu anlayabileceğini söylüyor. Bunu o küçük yaşta dua eden çocuk için (Yani Naim) yapacağını söylüyor. Naim birden duvarda asılı duran Nadire’nin fotoğrafına takılıyor gözü. Onu alıyor ve ‘Bir daha böyle resimler çekilme. Açık’ diyor. Nadire fotoğrafı yırtıyor. Naim’in istediği bir kadın olacaktır. Naim ile Nadire’nin bundan sonra hiç düşünmedikleri ve vazgeçemeyecekleri bir maceraya doğru gittiklerinin de mesajı veriliyor dizide.

Etiketler Cemre Melis Çınar naim kızıl goncalar aşk öpüşme sahnesi nadire
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