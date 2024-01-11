Kızıl Goncalar'ın başrol oyuncusu Özcan Deniz böyle isyan etti

RTÜK tarafından program durdurma cezası verilen Kızıl Goncalar dizisinin başrol oyuncusu Özcan Deniz sessizliğini bozarak "ahlak bekçisi değilim" dedi.

Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinin son bölümü de İdare mahkemesi ve Bölge idare mahkemesinin RTÜK'ün verdiği yayın durdurma kararını onaylaması sonrası yayınlanamadı.

Tüm Türkiye bu kararı tartışırken sessizliğini koruyan Özcan Deniz günler sonra sessizliğini bozdu.

"Ahlak bekçisi değilim" diyen Özcan Deniz, Kızıl Goncalar'ın kariyerinin en ahlaklı işi olduğunu söyledi.

Deniz açıklamasında "Dramatik bir şekilde ahlaksızlıkla suçlandı bu iş hem de ahlaksızlık denizin içinden cımbızlanarak" diyerek isyan etti.