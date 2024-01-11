  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Kızıl Goncalar'ın başrol oyuncusu Özcan Deniz böyle isyan etti

Kızıl Goncalar'ın başrol oyuncusu Özcan Deniz böyle isyan etti

Kızıl Goncalar'ın başrol oyuncusu Özcan Deniz böyle isyan etti
Güncelleme:

RTÜK tarafından program durdurma cezası verilen Kızıl Goncalar dizisinin başrol oyuncusu Özcan Deniz sessizliğini bozarak "ahlak bekçisi değilim" dedi.

Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinin son bölümü de İdare mahkemesi ve Bölge idare mahkemesinin RTÜK'ün verdiği yayın durdurma kararını onaylaması sonrası yayınlanamadı.

Tüm Türkiye bu kararı tartışırken sessizliğini koruyan Özcan Deniz günler sonra sessizliğini bozdu.

"Ahlak bekçisi değilim" diyen Özcan Deniz, Kızıl Goncalar'ın kariyerinin en ahlaklı işi olduğunu söyledi.

Deniz açıklamasında "Dramatik bir şekilde ahlaksızlıkla suçlandı bu iş hem de ahlaksızlık denizin içinden cımbızlanarak" diyerek isyan etti.

 

Etiketler özcan deniz kızıl goncalar ahlak bekçisi özgü namal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Psikiyatri hastası, hastanede kaldığı odayı ateşe verdi Psikiyatri hastası, hastanede kaldığı odayı ateşe verdi Meteoroloji'den yeni sağanak ve kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den yeni sağanak ve kar yağışı uyarısı Turabi ''çok özel'' paylaşımlara ağlayarak yanıt verdi Turabi ''çok özel'' paylaşımlara ağlayarak yanıt verdi Fenerbahçe gol oldu yağdı! Fenerbahçe gol oldu yağdı! Elektrikli hava taksisi ortaya çıktı; havalanacağı tarih belli oldu Elektrikli hava taksisi ortaya çıktı; havalanacağı tarih belli oldu Erdal Beşikçioğlu de yerel seçimlerde aday oldu Erdal Beşikçioğlu de yerel seçimlerde aday oldu CHP'nin 240 belediye başkan adayı daha belli oldu CHP'nin 240 belediye başkan adayı daha belli oldu Süleyman Soylu'nun yargılanmasına izin çıkmadı Süleyman Soylu'nun yargılanmasına izin çıkmadı