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Klibiyle olay yaratan Mabel Matiz sessizliğini bozdu

Klibiyle olay yaratan Mabel Matiz sessizliğini bozdu

Şarkıcı Mabel Matiz, ''Karakol'' şarkısının klibiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, ''Aşkın, sevginin ve insanlığın bütün hallerini dile getirmeye, el ele tutuşmaya inatla devam. Her şey geçer, hayat ve şarkılar kalır'' ifadelerini kullandı.

Sanatçı Mabel Matiz'in yeni şarkısı 'Karakol' önceki gün dijital müzik platformlarında yayınlandı. Kısa sürede YouTube trend'lerdeki müzik listesinde 5. sıraya kadar yükselen klipteki LGBT vurgusu ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter'da açılan #MabelMatizHaddiniBil başlıklı etiketle binlerce paylaşım yapıldı.

"EL ELE TUTUŞMAYA İNATLA DEVAM"
Olayın yankıları sürerken gözlerin çevrildiği Mabel Matiz'den ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından "Ağlıyorum ama sevinçten" başlıklı bir açıklama metni yayınlayan ünlü şarkıcı, şu ifadelere yer verdi: "Tek tek yetişemediğim mesajlarınıza, yorumlarınıza, Karakol'u böyle güzel böyle içten kucaklamanıza gönülden teşekkür ederim. Daha çok hikayelerimiz var anlatacak. İnsana, hayata dair her şey bugüne dek şarkılarımda, müziğimde yer buldu; bundan sonra da yer bulmaya devam edecek. Aşkın, sevginin ve insanlığın bütün hallerini dile getirmeye, el ele tutuşmaya inatla devam. Her şey geçer, hayat ve şarkılar kalır... Aysel'in yazdığı, Sezen'in de söylediği gibi: Gün bizim güneş bizim, göğsümüzde ateş bizim. El ele olduğumuz o gün gülmek bizim."

Mabel Matiz'in eleştirilere yanıt verdiği paylaşım

ÜNLÜ İSİMLERDEN MABEL MATİZ'E DESTEK
Mabel Matiz'in 5. solo albümünden yeni tekli Karakol'danın klibinde bir erkekle kamera karşısına geçen Mabel Matiz, için açılan "HaddiniBilMabelMatiz" etiketi altında "Bu durum özgürlük adı altında meşrulaştırılamaz" yorumları yapıldı. Ünlü şarkıcıya tepkilerin yanı sıra destek mesajları da yağdı. Sıla, Hazal Kaya, Gülşen ve Nazan Öncel gibi birçok ünlü isimden tebrik paylaşımları geldi.

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Etiketler mabel matiz karakol klibi
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