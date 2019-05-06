SON DAKİKA
YSK'DAN AK PARTİ'NİN İTİRAZINA BİR RET DAHA !
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 06 Mayıs 2019 15:10

Komşuları, Kerimcan'ı kovmak için imza topluyor

Sosyal medya hesabından paylaştığı mastürbasyon videosuyla tepki çeken Kerimcan Durmaz'a bir darbe de komşularından geldi. İddiaya göre, Beykoz'da oturduğu sitenin sakinleri Kerimcan'ı siteden atmak için imza topluyor.

Komşuları, Kerimcan'ı kovmak için imza topluyor
A+ A-

Kerimcan Durmaz'ın uçak tuvaletinde çektiği müstehcen videoyu, Instagram hesabından paylaşması büyük tepki toplamıştı. Kerimcan Durmaz, sosyal medyadan yayınladığı videoda, "Öncelikle beni takip eden, başta ailem olmak üzere bütün küçük kardeşlerimden, büyüklerimden ve böyle bir şeyi izlemek zorunda kalan herkesten çok özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

SİTE SAKİNLERİNDEN TEPKİ GELDİ

Özür videosunun ardından tekrar suskunluğa bürünen Kerimcan Durmaz'a bir tepki de oturduğu site sakinlerinden geldi. Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre, hakkında 14 yıl hapis cezası istemiyle suç duyurusunda bulunulan ve sanat dünyasında eleştiri yağmuruna tutulan fenomen, Beykoz'da oturduğu site sakinlerinden de tepki çekti.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Kerimcan Durmaz'ı artık o sitede istemeyen sakinler, imza kampanyası başlattı. Durmaz'ın siteden kovulmasını hedefleyen site sakinlerinin çalışmaları devam ediyor.

mastürbasyon , kerimcan durmaz , instagram
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM