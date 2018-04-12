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  3. 12 Nisan 2018 10:31

Konseri iptal edilen Fettah Can isyan etti

Hatay'da sınır karakolunu ziyaret eden sanatçılardan biri olan Fettah Can, CHP'li Silifke Belediyesi'nin konserini iptal etmesine isyan etti.

Konseri iptal edilen Fettah Can isyan etti
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Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte kahraman Mehmetçiğe moral vermek için Hatay'a giden sanatçılar cezalandırılmaya başlandı. Mersin Silifke'nin CHP'li Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, 13 Mayıs'ta ilçelerinde sahneye çıkacak olan Fettah Can'ın konserini iptal etti. Fettah Can da Hatay'a giden sanatçılardan biriydi.

'ÖZGÜRLÜK DİYENLER YAPTI'
Duruma tepki gösteren Fettah Can, şöyle konuştu: "Söyleyecek söz yok, yazık. Mehmetçiğin yanında olmak suç, bu da cezası galiba. Bu konser için verilen söze güvenip plan yapmıştık. Öğreniyoruz ki başkan bey, baskı altında kalacağından teklifinden vazgeçmiş. Konserin yapılıp yapılmaması önemli değil; bu, derin ve acı bir olay. Bunu özgürlük diye bağıranların yapması trajikomik."

Sabah

fettah can
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