Kutsal Damacana 4 gişe rekoru kırdı

Şafak Sezer'in yazıp aynı anda başrolünde oynadığı Kutsal Damacana 4 filmi vizyondaki ilk üç gününde 211.050 seyirci sayısına ulaştı.

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Şafak Sezer’in yazıp, aynı zamanda başrolünü oynadığı ‘Kutsal Damacana’nın son filmi ‘Kutsal Damacana 4’ geçtiğimiz cuma vizyona girdi. Senaryosunu Kamuran Süner’in yazdığı, Poll Films etiketli projenin yönetmen koltuğunda ise Kamil Çetin oturuyor.

Papaz Fikret karakteriyle ‘Kutsal Damacana 4’te maceraya kaldığı yerden devam eden Şafak Sezer, seyircinin kendisini gerçek hayatta da Fikret gibi gördüğünü ve bu nedenle ilginç durumlar yaşadığını itiraf etti.

Çekimler nasıl geçti?

Çekimlerle ilgili konuşan Şafak Sezer, "Seride en erken biten bu oldu. Çünkü tekniği hazırdı ve senaryonun da altı aydır üzerinde çalışılıyordu. Sadece animasyon süreçleri biraz uzun sürdü. Bu bizim Kamil Çetin’le üçüncü işimiz. Önce beraber geziyoruz ve o bana bütün her şeyin resmini döküyor. O yüzden çalışmalarımız da pratik oluyor." ifadelerini kullandıç

Öte yandan, gişede rekor beklentisinin olup olmadığı sorulan Sezer, “Öyle bir şey yok diyemem. Benim projelerimde gişe rekorunda ziyade şöyle bir durum var, yapımlardaki konuşmalar dışarıda yıllarca kullanılıyor. Replikler yıllarca sürüp, gidiyor. Diyalog işi zordur ve biz o işte garantiyiz. Adam konuşturmakta üstümüze yoktur evelallah." yanıtını verdi.

152 haftanın en yüksek açılışını yaptı

Kutsal Damacana 4, vizyondaki ilk üç gününde 211.050 seyirci tarafından izlenerek son 152 haftanın en yüksek komedi filmi açılışına imza attı.