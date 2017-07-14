Lider Şahin yeni sevgilisiyle görüntülendi

İrem Derici ile aşkı kısa süre önce biten Lider Şahin, yeni sevgilisiyle yakalandı. Şahin'in esmer güzelle ilişkisine Derici'den ayrılmadan önce başladığı iddia ediliyor.

YENİ AŞKIYLA GECELERDE

Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin, önceki akşam ünlü eğlence mekanı Soho House çıkışında esmer bir kadınla objektifimize yakalandı. Genç kadınla el ele dolaşan Şahin, otomobile biner binmez fotoğrafları çekilince büyük panik yaşadı.

MESAJLARI ATAN KADIN MI?

İrem Derici ile ilişkisini yaklaşık bir hafta önce sonlandıran Şahin, yeni sevgilisinin ismini söylemedi. İrem Derici'nin genç adamın telefonunda başka bir kadından gelen mesajları yakaladığı ortaya çıkmıştı. Lider Şahin ise ihanet iddialarını yalanlamıştı.