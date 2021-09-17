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Mabel Matiz, 16 yıl önceki halini paylaştı

Mabel Matiz, 16 yıl önceki halini paylaştı

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Fakültesi'nde öğrenciyken çekilen fotoğrafını paylaştı.

Mabel Matiz, 2005 yılında öğrencilik zamanlarında kaldığı Edirnekapı Öğrenci Yurdu'nda çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

HİÇ DEĞİŞMEMİŞ
Matiz, gönderisine, "Fotoğrafta kendi şarkılarını henüz yazmaya başlamış bir Mabel, yurt bahçesinde kankalarına çalıp, söylüyor…" notunu düştü. Mabel Matiz'in bazı takipçileri ünlü şarkıcının hiç değişmediği yorumunu yaptı.

Etiketler mabel matiz
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