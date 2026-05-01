Mahsun Kırmızıgül'ün 1 Mayıs paylaşımı olay oldu

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladığı sosyal medya paylaşımında ekonomik sıkıntılara ve yolsuzluklara dikkat çekti. Emekçilerin yaşadığı geçim sıkıntısının kökeninde yolsuzlukların yattığını vurgulayan Kırmızıgül, "Bu hırsızlık düzeni, alın terinin değerini düşürdü, ülkeyi fakirleştirdi" ifadelerini kullandı.

Mahsun Kırmızıgül'ün 1 Mayıs paylaşımı şöyle:

"Bir avuç insanın yaptığı yolsuzluklar yüzünden milyonlarca emekçi geçinemez hale geldi. Bu hırsızlık düzeni, alın terinin değerini düşürdü, ülkeyi fakirleştirdi. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten kutluyorum. Dilerim ki bir gün, yolsuzluğun tamamen sona erdiği, emeğin gerçekten değer gördüğü 1 Mayıs’ları da birlikte yaşarız."

