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MasterChef All Star'da gergin gece! Tahsin ile Hasan arasında ipler koptu

MasterChef All Star'da gergin gece! Tahsin ile Hasan arasında ipler koptu
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MasterChef All Star'da yeni haftanın yeni takımları belli olurken Hasan ile Tahsin arasında geçen bu diyalog yarışmaya damgasını vurdu.

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef'te ipler iyice gerildi. Kaptanlık oyunu sonrası gergin anlara sahne olan MasterChef'te Tahsin'in tavrı ve Esra'nın açıklaması gündem oldu.

Hasan'ın fikir değişikliği yapıp onu takıma almamasına içerleyen Tahsin, bu durumu sorguladı. "Aynı takımda olmak istemedim!" yanıtını alan Tahsin'in sözleri ise olay oldu.

"Beni soğuk değil sizin verdiğiniz umut öldürdü!" ifadesini kullanan Tahsin, yarışmacı arkadaşını şu sözlerle ti'ye aldı:

"Ben bu hafta 3'te 3 yaparım. Bu kapıdan çıkarken de 'Kaybettiğine dön de bir bak!' derim Hasan."

Kaptanlık oyunu sonrası yaşananlar bununla sınırlı kalmadı. Esra şeflere yaptığı açıklamada "Challange başlamadan önce siz ödülün ne olduğunu söylediniz. Takımı kurarken ona göre kursalardı. Madem Hasan beni gözden çıkarabilecekti niye takıma aldı?" ifadelerini kullandı.

Tahsin ise oyuna geçilirken "Her türlü ayak kaydırılır bu saatten sonra..." diyerek rest çekti.

Etiketler hasan tahsin esra masterchef masterchef all star
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