MasterChef All Star'da ilk ceketin sahibi belli oldu

Adım adım finale koşan ekranların sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da beyaz şef önlüğünü ilk kazanan yarışmacı belli oldu:

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyesi olduğu MasterChef All Star'da final için geri sayım başladı. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde Tahsin, Kıvanç, Esra, Sergen, Barbaros, Hasan ve Eren şef önlüğünü alabilmek için mücadele etti.

MasterChef'in ilk oyununda yarışmacılar haşhaş kullanarak yaratıcı yemekler yapmaya çalıştı. Sürenin sonunda tadım yapan şefler, tabakları da tek tek puanladı.

İlk oyunun sonunda Tahsin 19, Kıvanç 17,5, Esra 14,5, Sergen 18,5, Barbaros 20, Hasan 20,5, Eren de 21 puan aldı.

Yarışmanın ikinci turunda ise Japon şef Yoshizumi Nagaya konuk olarak geldi. Yarışmacılar, şefin Tai No Confit tabağını yapmaya çalıştı.

Gecenin sonunda verilen puanlarla Esra 33, Kıvanç 38,5, Sergen 45, Tahsin 50, Barbaros 42,5, Hasan 45, Eren ise 47 puana ulaştı.

MasterChef All Star'ın ilk beyaz ceket sahibi 50 puan alarak Tahsin oldu. Tahsin, "Çok mutluyum. Böyle başarılı anlarda hemen geçmiş geliyor. Galiba benden bir şeyler oluyor, diğer arkadaşlara da başarılar diliyorum" dedi.