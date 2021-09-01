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MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya sosyal medyayı salladı

MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya sosyal medyayı salladı

MasterChef Mehmet Yalçınkaya kızı Sude Yalçınkaya yaz sonunda tatil için gittiği Bodrum'da bikinili pozlarını paylaştı.

Mehmet Yalçınkaya, TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef Türkiye’de yıllardır jürilik yapıyor. Özel hayatıyla da dikkat çeken Yalçınkaya, oğlu ve kızıyla olan yakınlığıyla da zaman zaman gündeme geliyor.

Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya da babası gibi sosyal medyada pek çok kişinin ilgi odağı oldu.

Çektiği videolarla fenomen olan Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya'nın çok sayıda takipçisi var. Yalçınkaya geçtiğimiz gün Bodrum'a gitti ve yazın son günlerinde Bodrum'un tadını çıkarmak istedi.

Sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaşan Sude Yalçınkaya beğeni topladı. Sude Yalçınkaya'ya "Buralar alev aldı" yorumları yağdı.

Gündüz denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü isim daha sonra ise gece barlarda vakit geçirdi.

Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude "Gece kulüplerini severim" demeyi de ihmal etmedi.

Etiketler sude yalçınkaya mehmet yalçınkaya
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