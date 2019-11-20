MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu

TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef'in 2. sezon 50. yeni bölümüyle 19 Kasım Salı akşamı ekrana geldi. MasterChef Türkiye'nin son bölümü Ankara'da bir alışveriş merkezinde çekildi. AnkaMall AVM'de şeflerin istediği sokak lezzetleri olan pamuk yağıyla tantuni, Goralı sandviç, mini burger, tatlı olarak çikolata soslu meyveli krep yapan takımlar dokunulmazlık için mücadele verdi.

MasterChef yarışmacıları yemeklerin yapılacağı alana binlerce kişinin tezahüratları eşliğinde adeta pop star gibi geldiler. Yarışmacılar seyircilerle birlikte fotoğraf da çektirirken, AVM'de adeta izdiham yaşandı.

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve iki takım yarışmacıları da eleme adayı olmamak için mücadele etti. AnkaMall AVM'de yemek pişiren yarışmacılar bu hafta zorlu anlar yaşadı. Takımlar tantuni, mini hamburger, goralı ve krepten oluşan yemeklerin yapımında zamanla yarıştılar.

Sürenin sonunda yemekler izleyiciler tarafından denendi ve oylandı. Büyük mücadele sonrasında şefler kazanan takımı açıkladı. MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Batuhan'ın kaptanlığını yaptığı kırmızı takım oldu. Böylece Alican kaptan olduğu ilk dokunulmazlık oyununu kaybetmiş oldu.



ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye son bölümde stüdyodaki çekimlerde takım dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım bu defa kendi arasında bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Danilo Şef'in tarif ettiği zor bir tatlıyı yapmaya çalışan yarışmacılar oldukça zorlandı. Şeflerin tadımları sonrasında tatlıyı en iyi yapan Cemre bireysel dokunulmazlığı kazandı.

Cemre ilk eleme adayı olarak Yasin'i söyledi. Mavi takımdaki oylamada ise ikinci eleme adayı ise Kıvanç oldu.