MasterChef'in en iddialı yarışmacısı elendi

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te bu hafta elenen ve yarışmayı 6'ncı olarak tamamlayan yarışmacı belli oldu.

Adım adım finale yaklaşan TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te bu hafta elenen isim belli oldu.

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğin yaptığı MasterChef Türkiye'de Burcu, Hasan ve Tahsin son 5'e kalabilmek için bugün 2 farklı yemekle yarıştılar.

Burcu, Hasan ve Tahsin 2 turdan oluşan haftanın eleme gecesinde yaptıkları yemeklerle şeflerden en yüksek puanı almaya çalıştı.

İki tur sonunda şeflerden en yüksek puanı alan Tahsin 45 puanla gecenin birincisi olurken Hasan 35 puanla ikinci, burcu ise 27 puanla üçüncü oldu.

Bu sonuçlar gecenin en düşük puanını alan Burcu 27 puanla MasterChef Türkiye'ye veda eden isim oldu.

Burcu veda konuşmasında gözyaşlarını tutamazken, stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

MASTERCHEF BURCU ÖNAL KİMDİR?

Burcu Önal, 1986 yılında İstanbul Beyoğlu'nda dünyaya geldi. MasterChef Burcu'nun annesi Nazlı Hanım'dır. 15 sene Asya’da yaşadı, küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü. Aslen Diyarbakırlı olan yarışmacı, ilk yemeğini 13 yaşındayken yapmış, bu yemek ise mantıymış. Tüm Asya yemekleri ve mantı çeşitlerine hakim olduğunu ifade etti.

Uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler aldı. Uzun yıllar yurt dışında gemilerde garsonluk yaptı. Sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği gibi işlerde görev aldı.

İstanbul Tarlabaşı’nda Asya yemeklerinin yapıldığı bir restaurantı bulunuyor. MasterChef Burcu Önal, İbrahim Önal ile evlidir. Yarışmacı, 2 Ocak günü yapılan eleme gecesinde MasterChef'e veda eden isim oldu.