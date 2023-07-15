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MasterChef'te büyük ödülü kazanan belli oldu

MasterChef'te büyük ödülü kazanan belli oldu
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Masterchef All Star'da ödül oyununu birincisine 100 bin TL'lik hediye verildi. Heyecanlı ve eğlenceli yarışmanın kazananı Eray oldu.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Siviroğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. 100 bin TL'lik ödül için mücadele eden yarışmacılardan kazanan isim Eray oldu.

 İki etaptan oluşan yarışmada ilk etapta, yarışmacılara eski sezonlardan video görüntülerle sorular soruldu. En çok doğru cevabı veren kırmızı takım ilk etabı geçerek yaratıcılık oyununa kaldı. İkinci etapta yarışmacılar soya filizi ile levrek kullanarak en yaratıcı ve lezzetli yemeği yapmak için yarıştı.

Gecenin sonunda kırmızı takımda yarışan Eda, Dilara, Tolga, Büşra, Batuhan, Eray ve Rıfat'tan en güzel tabağı yapan Eray, 100 bin TL büyük para ödülünün sahibi oldu.

 

Etiketler MasterChef büyük ödül Masterchef All Star
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