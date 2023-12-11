MasterChef'te elenen isim belli oldu

MasterChef All Star'da dün akşam Cemre, Dilara, Esra ve Kıvanç arasında oynanan eleme oyununda elenerek yarışmaya veda eden isim belli oldu.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da zorlu bir eleme gecesi yaşandı.

İki etaplı gerçekleşen yarışmada yarışmacılar yaptıkları yemeklerle puanlandılar. Kıvanç ve Esra iki etabın sonunda ilk 9'a kaldılar.

Son ikiye ise Cemre ve Dilara kaldı.

Puanlama sisteminin uygulandığı programda gecenin sonunda Dilara ve Cemre aynı puanda kaldılar. Eşit puanda kalan Dilara ve MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık ise Somer Şef'in şef tabağını yaptılar.

Tabağı daha başarısız yapan Cemre, MasterChef All Star'a veda eden isim oldu.