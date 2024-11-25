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MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu

MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de bu haftanın elenen yarışmacısı belli oldu.

MasterChef Türkiye'nin dün akşamki eleme gecesinde yine heyecan dolu anlar yaşandı. Eda, Semih, Kaan ve Muratcan'ın kıyasıya yarıştığı eleme gecesinin ilk turunda yarışmacılar safranın ana ürün olduğu birer tabak yaptı.

İkinci turda ise yarışmacılar Danilo Şef'in Magnifico adlı tabağı için yarıştı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de bu haftanın elenen yarışmacısı belli oldu.

Bu yarışma sonunda ise MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Muratcan oldu...

Etiketler muratcan danilo şef eda semih kaan MasterChef eleme gecesi elenen yarışmacı
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