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  3. Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den fotoğrafına ''Seksilik yok'' diyen takipçisine olay yanıt

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den fotoğrafına ''Seksilik yok'' diyen takipçisine olay yanıt

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den fotoğrafına ''Seksilik yok'' diyen takipçisine olay yanıt
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Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündem olurken o paylaşıma yorum yapan bir takipçisine yanıt verdi.

Hem MFÖ grubu hem de solo albümlerinde dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta müzisyen Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Spor salonundan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Suden son olarak karın kaslarını sergilediği bir pozunu paylaştı.

Fit hali ve kaslarıyla çok konuşulan Biricik Suden'in son pozu binlerce beğeni ve yorum aldı. Suden'in kaslı görüntüsünü beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu. Ünlü isim takipçisinden gelen yoruma kayıtsız kalamadı.

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den fotoğrafına ''Seksilik yok'' diyen takipçisine olay yanıt - Resim : 1

Biricik Suden, "Vücut fit olabilir ama üzgünüm söylemek zorundayım. Kadınsı hatlarınız gitmiş, nerede o Banu Alkan tarzı yuvarlak hatlı kadınlar. Evet güzelsiniz sorun yok ama seksilik kadınsı hatlar yok olmuş" yorumuna cevap dayanamayıp cevap verdi.

 Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den fotoğrafına ''Seksilik yok'' diyen takipçisine olay yanıt - Resim : 2

Biricik Suden, bu mesajı "Hiçbir zaman o söylediğiniz kadın tipi olmadım. Seks, kısmını dert etmeyin, sıkıntısını çektiğim bir konu değil" dedi. Ünlü ismin takipçisine verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu.

Etiketler seksi biricik suden karın kası
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