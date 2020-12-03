Mehmet Ali Erbil ortaya çıktı

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çiftinin kızı Yasmin Erbil 25 yaşına bastı.

Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin ve eski eşi Nergis Kumbasar ile mutluluk pozları verdi.

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden, bir yandan da kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi.

BUGÜN BENİM PRENSİM DOĞMUŞ

Zor günleri atlatan Erbil, kızı Yasmin, eski eşi Nergis Kumbasar ve oğlu Ali Sadi ile mutluluk fotoğraflarını "Bugün benim prensesim doğmuş" doğmuş notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.





