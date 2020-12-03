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  3. 03 Aralık 2020 08:14

Mehmet Ali Erbil ortaya çıktı

Yakalandığı kaçış sendromu hastalığı nedeniyle ölümden dönen Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin Erbil'in doğum gününde aylar sonra ilk defa ayakta görüntülendi. Erbil, kızının doğum gününde çekilen fotoğrafları paylaştı.

Mehmet Ali Erbil ortaya çıktı
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Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çiftinin kızı Yasmin Erbil 25 yaşına bastı.

 Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin ve eski eşi Nergis Kumbasar ile mutluluk pozları verdi.

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden, bir yandan da kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi.

BUGÜN BENİM PRENSİM DOĞMUŞ

Zor günleri atlatan Erbil, kızı Yasmin, eski eşi Nergis Kumbasar ve oğlu Ali Sadi ile mutluluk fotoğraflarını "Bugün benim prensesim doğmuş" doğmuş notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.



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