Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumunu doktoru açıkladı

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbili 18 Ekim'de evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldıktan sonra eski hastalığı kaçış sendromu tekrar nükseden Erbil'in doktoru Jan Klod Kayuka, şovmenin sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

"KOLLARI İYİ DURUMDA, AYAKLARINI ATIYOR"

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Kayuka, şöyle konuştu: "Mehmet Ali fizik tedaviye iyi yanıt veriyor. Kolları iyi duruma geldi. Ayaklarını atıyor ve yürüyor. Tabii ki uzun soluklu bir yürüyüş değil, kısa sürede yoruluyor ama durumu iyiye gidiyor. Uzun bir süre oldu ve hastane ortamından sıkıldı. Zaten bu kadar zaman kim kalmak ister ki hastanede? Kendisi sıkılıyor ama o da mutlu sürecin iyiye gitmesinden."

"BU BAYRAMDA HASTANEDE"

227 gündür tedavisi süren Mehmet Ali Erbil'in Ramazan Bayramı'nı da hastanede geçireceğini belirten Jan Klod Kayuka "Bu bayramda hastanede ama bu gidişle inşallah bir daha ki bayrama çıkabilir" dedi.

SOSYAL MEDYAYA GERİ DÖNDÜ

Tedavi süresi boyunca ailesi ve sevenleri tarafından yalnız bırakılmayan Mehmet Ali Erbil'in durumu gün geçtikçe iyiye gidiyor. Sosyal medya paylaşımları da yapmaya başlayan ünlü şovmene hayranları binlerce mesaj gönderiyor.