Mehmet Dinçerler'in Hadise'den istediği takıların listesi ortaya çıktı

Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma davasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Mayıs ayında nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğinde sona gelindi. Ünlü şarkıcı 14 Eylül'de avukatı aracılığı ile Beykoz Adliyesi'ne başvurarak eşine Boşanma Davası açtı.



BOŞANMAK İÇİN İSTEDİKLERİ ŞAŞIRTTI

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in avukatları boşanma davası için bir araya geldi.

Mehmet Dinçerler boşanmak için Hadise'ye evlilik teklifinde taktığı 3 milyonluk yüzükle birlikte düğünde takılan tüm takıları istedi.

O LİSTE ORTAYA ÇIKTI

Basına yansıyan haberlerin ardından Hadise'ye Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğünde takılan takılar merak konusu oldu. Çok geçmeden o liste ortaya çıktı.

2. Sayfa'nın haberine göre; aile arasında gerçekleşen törende Hadise'ye dünyaca ünlü bir markanın 75 bin dolarlık bileziği, 10 tane 5'i 1 yerde, pırlanta kolye, toplam değeri 250 bin TL olan bilezikler takıldı.

O EV NE OLACAK?

Hadise ve Mehmet Dinçerler nikahın ardından İbrahim Çelikkol'un kirası 50 bin TL olan Riva'daki evinde yaşamaya başlamıştı. Ayrılık kararı sonrası Mehmet Dinçerler evi terk etti. Eşyaların tümünü değiştiremeye hazırlanan Hadise, kira sözleşmesini kendi üstüne aldıktan sonra aynı evde yaşamaya devam edecek.

ZARARI 6 MİLYON TL

Hadise, mayıs ayından bu yana 'sanat hayatını kısıtlayıcı tutum ve tavırlar sergilemeye başladı' dediği eşi Mehmet Dinçerler'in iş yoğunluğu nedeniyle İstanbul ve Kıbrıs başta olmak üzere 7 konserini iptal etti. Hadise'nin 4 aylık zararının 6 milyon TL olduğu iddia edildi.