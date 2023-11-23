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Melek Baykal'ın yeni projesi belli oldu

Melek Baykal'ın yeni projesi belli oldu
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Usta oyuncu Melek Baykal, ekranlara geri dönüyor. Baykal, Star TV'de yayınlanacak ''Yan Oda'' dizisinde rol alacak.

Melek Baykal ‘Yan Oda’ dizisinde çok farklı bir role hayat vermeye hazırlanıyor. 

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, usta oyuncu bu kez kilo sorunu olan, sağlık sorunları nedeniyle oldukça huysuz ve gizemli ‘Cevale’ rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Barış Günger’in kaleminden çıkan OGM Pictures imzalı dizi Çağrı Vila Lostuvalı tarafından çekilecek. 

Star TV‘de yayınlanacak olan dizide her şey Cevale’nin sunucu kızı Verda’nın programına konuk olan iş insanı Fikret Alabey’le evlilik kararı almasıyla başlayacak. 

Kızının bu evliliği ailesine zor anlar yaşatmayı alışkanlık haline getiren Cevale’nin hayatını tamamen değiştirecek.

Etiketler melek baykal yan oda dizisi
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