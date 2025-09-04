Melek Mosso'nun kendisini hedef alan AK Partili isme yanıtı çok sert oldu

Kastamonu Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkanvekili Ahmet Namlı'nın giyim tarzını hedef alarak hakkında skandal ifadeler kullandığı ünlü şarkıcı Melek Mosso'dan Namlı'ya yanıt geldi.

Kastamonu Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkanvekili Ahmet Namlı, 24 Ağustos’ta Mustafa Kemal Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişinin yıl dönümünde konser veren şarkıcı Melek Mosso'nun sahne almasına tepki göstererek, "Başkan odasına giyinmeden inmiş galiba o bayan. Beyler bu kadar ayıp yani ayıp. Özgürlük özgürlük diye kızları ailelerine ihsan etmeye çalışıyor. O bayan kimdir? Kastamonu'ya yakışıyor mu?' ifadelerini kullanmıştı.

Melek Mosso'nun AK Partili Namlı'ya yanıtı sert oldu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Melek Mosso'nun paylaşımı şöyle:

“Hangi partiden olursa olsun bir millet temsilcisinin ihtiyatsız bir şekilde ve halkı bölücü bir üslupla ağzından dökülen sözleri hayretle dinledim.

Söylediklerinde iki doğru vardı onlar için teşekkür ediyorum.

Birincisi Kastamonu uzun yıllardır hiç böyle bir kalabalıkla laik, demokrat bir şekilde eğlenememiş. İkincisi sahnemizin önü başı açık, kapalı, genci ve yaşlısıyla şarkılarımı hep bir ağızdan söyleyen muhteşem Kastamonu halkıyla doluydu. Orada olan herkese çok çok teşekkür ederim.

Beyefendinin gafleti bence Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin, şapka ve kıyafet devriminin 100. yılını kutladığımız bir şenlikte bunu söylemesidir. Ben çok keyif aldım konserden, eminim Kastamonu halkı da çok eğlendi. Yine çağırın yine geleceğim. Ve çağdaş bir Türk kadını olarak yine canımın istediğini giyeceğim.”