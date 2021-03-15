Menajerimi Ara dizisinde duygulandıran Rasim Öztekin sahnesi

Menajerimi Ara dizisinin son bölümüne geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden usta sanatçı Rasim Öztekin'in anıldığı sahne damgasını vurdu.

Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı Menajerimi Ara'nın 14 Mart Pazar ekrana gelen 29. bölümüne ünlü oyuncu Sedef Avcı konuk oldu. Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizideki Rasim Öztekin sahnesi ise izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Menajerimi Ara son bölüme konuk olan Sedef Avcı tiyatro sahnesine, usta oyuncu Rasim Öztekin'in fotoğrafıyla çıktı. Dizi oyuncuları ise Rasim Öztekin'i ayakta alkışlayarak andı.