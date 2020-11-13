Menajerimi Ara dizisinde koronavirüs şoku!

Dünya ile birlikte Türkiye'de de etkisini yeniden artıran koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Bir süre ara verilen dizilerin yeniden sete çıkmasının ardından peş peşe koronavirüs vakası haberleri gelmeye başladı. Saygı dizisinin ardından Yeni Hayat dizisi ve Gönül Dağı dizisi setlerinden korona virüs haberleri gelmişti.

Son olarak Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotlarında rol alan Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen'in de koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Bu kez de Menajerimi Ara dizisinden kötü haber geldi.



Ay Yapım'ın Star için çektiği Menajerimi Ara dizisinden peş peşe koronavirüs vaka haberleri geliyor. Önce usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu'nun test sonucunun pozitif çıktığı bilgisi yayıldı.

Ancak Şamlıoğlu'nun menajerlik ajansı oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaşmadı. Ardından da Ahsen Eroğlu ve Bedir Bedir'in de koronaya yakalandığı gündeme geldi.