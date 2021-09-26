  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Merve Boluğur bu paylaşımıyla takipçilerinin diline düştü

Merve Boluğur bu paylaşımıyla takipçilerinin diline düştü

Merve Boluğur bu paylaşımıyla takipçilerinin diline düştü

Yaptığı açıklama ve paylaşımlarla dikkat çeken güzel oyuncu Merve Boluğur son fotoğrafında takipçilerinin eleştirilerine hedef oldu.

Yaptığı açıklama ve Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla adından daima söz ettiren Merve Boluğur, yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

3,6 milyon takipçisi olan Instagram hesabından siyah kombiniyle fotoğrafını yayınlayan 34 yaşındaki Boluğur, yüzüne uyguladığı Photoshop yüzünden sosyal medyada dalga konusu oldu.

Boluğur'un çok sayıda beğeni alan pozuna, "Efekt can çekişiyor şu an", "Bu kim?", "Shop sana olmamış Mervo'ş" gibi yorumlar yapıldı.

Etiketler merve boluğur paylaşım sosyal medya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Can Ataklı canlı yayında muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Bilim Kurulu üyesinden şimdi de grip salgını uyarısı
40 yaşındaki güzel Adriana Lima pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu
Tüyler ürperten olay: Hamakta bebeğiyle sallanırken gelen yılanı son anda fark etti
Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe maçındaki penaltıya isyan etti
Bilim insanları koronavirüse karşı kalkan geliştirdi: 8 saat koruma sağlıyor
Güzel oyuncu Pelin Akil'in yaza veda pozları olay oldu
Kabine toplanıyor: İşte gündemdeki konular...
Karadenizli yine yaptı yapacağını: Panelvan aracı görenler şaşkına dönüyor
Hadise transparan kıyafeti ve dekoltesiyle olay oldu