Merve Boluğur bu paylaşımıyla takipçilerinin diline düştü

Yaptığı açıklama ve paylaşımlarla dikkat çeken güzel oyuncu Merve Boluğur son fotoğrafında takipçilerinin eleştirilerine hedef oldu.

Yaptığı açıklama ve Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla adından daima söz ettiren Merve Boluğur, yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

3,6 milyon takipçisi olan Instagram hesabından siyah kombiniyle fotoğrafını yayınlayan 34 yaşındaki Boluğur, yüzüne uyguladığı Photoshop yüzünden sosyal medyada dalga konusu oldu.

Boluğur'un çok sayıda beğeni alan pozuna, "Efekt can çekişiyor şu an", "Bu kim?", "Shop sana olmamış Mervo'ş" gibi yorumlar yapıldı.