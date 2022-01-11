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Merve Terim'den duygusal paylaşım

Merve Terim'den duygusal paylaşım

Galatasaray ile yollarını ayıran Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den dikkat çeken duygusal bir paylaşım geldi.

Aralık 2017’de sarı-kırmızılıların başına 4. kez gelen Fatih Terim Burak Elmas ile gerçekleştirdiği 15 dakikalık toplantı sonrası yolları ayırmıştı.

Merve Terim, babası Fatih Terim ve oğlu Yaman'ın fotoğrafını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Merve Terim, "Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla, benim için eskisinden daha güzelsin" diye yazdı. 

 

Etiketler merve terim fatih terim paylaşım galatasaray
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