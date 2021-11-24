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Miray Daner ve Oğulcan Engin'den aşk pozu

Miray Daner ve Oğulcan Engin'den aşk pozu

Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Miray Daner, sevgilisiyle romantik pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Seda Sayan'ın özel hayatıyla gündemden düşmeyen oğlu Oğulcan Engin, temmuz ayında Ezgi Eyüboğlu ile yollarını ayırdıktan sonra oyuncu Miray Daner ile aşk yaşamaya başladı. Önceki akşam ilk kez el ele görüntülenen ikiliden aşk pozu da geldi.

İLK PAYLAŞIM GELDİ
İlişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışan ikili, önceki akşam gittikleri eğlence mekanında romantik bir poz verdi. Rol aldığı projelerdeki başarısının ardından geniş bir hayran kitlesine ulaşan Miray Daner, sevgilisiyle romantik pozunu 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafı Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan güzel oyuncu, Oğulcan Engin'i etiketleyerek sadece kalp emojisi koydu.

Keyifli ve mutlu oldukları gözlenen Engin ise sevgilisiyle herhangi bir fotoğrafını yayınlamadı.

Miray Daner ve Oğulcan Engin ilk kez el eleMiray Daner ve Oğulcan Engin ilk kez el eleMagazin

 

Etiketler miray daner oğulcan engin
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