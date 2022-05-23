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Morgan Freeman da kara listeye alındı

Morgan Freeman da kara listeye alındı

Dünyaca ünlü oyuncu Morgan Freeman da Rusya’ya girmesi yasaklanan isimler listesine eklendi.

"Esaretin Bedeli" ve "Yedi" gibi kült filmlerle tanınan ünlü Amerikalı oyuncu Morgan Freeman’ın Rusya’ya gitmesi ‘kalıcı’ olarak yasaklandı. 

Ünlü oyuncu Morgan Freeman’ın ‘Kara Liste’ye alınması ise 2017’de yayınlanan bir videodan kaynaklı olduğu açıklandı. Freeman, videoda ABD'nin iç ilişkilerine ve demokrasisine karışan Rusya’yı eleştiren bazı yorumlarda bulunmuştu.

84 yaşındaki oyuncuyla beraber Mark Zuckerberg ve eski ABD first lady’si Hilary Clinton da yasaklananlar listesinde yerlerini aldı.

Etiketler Morgan Freeman yasaklılar listesi rusya yasak
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