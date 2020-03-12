Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya büyük şok ! Hastanede kovulacak mı ?

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor'un 12 Mart Perşembe yayınlanacak olan 26. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor'da hastaneye yatan ve konuşamayan bir çocuk için Ali Vefa, kaburga kıkırdığından ses teli yapma fikrini buluyor.

TANJU ALİ VEFA'YI KOVUYOR MU?

Ancak oldukça riskli olan bu operasyona Ferman, Tanju ve çocuğun ailesi karşı çıkıyor. Vakayı kişiselleştiren Ali Vefa ise çocuğun ailesiyle tartışıyor ve uyarıları dinlemeden harekete geçiyor.

Doktor Ali Vefa'nın son yaptığı ise Tanju ve Ferman'ı kızdırıyor. Tanju çocuğun ailesinden özür dileyerek, Ali Vefa'nın yaptığının bedelini ödeyeceğini söylüyor.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Ali – Nazlı ilişkisini öğrenen Tanju, bir de üstüne Ali hakkında bir şikâyet daha yapılınca, artık ipleri eline alır.

Tanju, Ali’nin kafasını karıştıranın Nazlı’yla olan ilişkisi olduğunu öne sürer ve eğer Ali bir hata daha yaparsa hastane bu ilişkiyi onaylamayacaktır.

Ali ve Nazlı her zamankinden daha dikkatli olmak zorundadır.

Ama Ali bütün uyarılara rağmen vakasını kişiselleştirir ve kendini ateşe atmak pahasına genç hastasına daha çok yardım edebileceği bir yöntem bulmaya çalışır.