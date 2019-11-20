Mucize Doktor'da Özge Özpirinçci sürprizi

Taner Ölmez'in başrolde oynadığı Mucize Doktor'un merakla beklenen 11. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor'un 21 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan yeni bölümüne aynı kanalda yayınlanan Kadın dizisinin Bahar'ı Özge Özpirinçci konuk oyuncu olarak katılıyor. Kadın'ın Bahar'ı ile Doktor Ali Vefa'nın duygusal sahnesi dikkat çekiyor. Gözyaşlarını tutamayan Bahar'ın "Kalbinizin sesi ağlayan bir anneyi yalnız bırakmamasını söyledi. Siz de onu dinlediniz" sözleri Ali Vefa'yı şaşırtıyor. Eliyle kalbini gösteren Ali "Buradan mı bildim" diye soruyor.

Yapımcılığını MF Yapım’ın, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği, kadrosunda; Taner Ölmez, Onur Tuna, Özge Özder, Reha Özcan, Murat Aygen, Hazal Türesan, Sinem Ünsal, Fırat Altunmeşe, Bihter Dinçel, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran gibi isimlerin yer aldığı dizinin bu hafta yayınlanacak olan bölümünde Doktor Ali Vefa sürpriz şekilde cerrahi bölümüne de geri dönecek.

Ali patolojiye alınmaktan mutsuzdur. Nazlı onu cerrahiye döndürmek için elinden geleni yapar. Ama Ferman aldığı kararın dimdik arkasında durur, Adil Hoca da başka bir şeyi amaçlayarak sessiz kalır. Bir hastanın ailesi Ali’yi ameliyatlarında isteyince beklenmedik bir cerrahiye dönme fırsatı doğar. Ancak her şeyden önce, hangi bölümde çalışırsa çalışsın, Ali’nin hayatla ilgili alması gereken bir ders vardır.





