SON DAKİKA
VAN'DA 9 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ DEPREMİN BİLANÇOSU BELLİ OLDU
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 24 Şubat 2020 11:01

Muhterem Nur bugün uyandırılacak

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, geçtiğimiz salı günü hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda diyaliz makinesine bağlanan Nur'un tedaviye olumlu yanıt verdiği, bugün uyandırılacağı öğrenildi.

Muhterem Nur bugün uyandırılacak
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

2013 yılında vefat eden arabesk müziğin usta ismi Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur (87), geçtiğimiz salı günü rahatsızlanarak Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nur, yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Tedavisi uyutularak yapılan Muhterem Nur'un kan değerlerinin normal seviyeye döndüğü öğrenildi.

ÖZEL YATAK GETİRİLDİ
Akciğerinde sıvı toplanması tespit edilen ve böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz makinesine bağlanan Nur için yoğun bakıma vücut ısısını koruyan özel bir yatak getirtildi. Doktorları, tedaviye olumlu yanıt veren Muhterem Nur'u bugün uyandıracak.

Hürriyet

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
müslüm gürses , muhterem nur , yoğum bakım
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM