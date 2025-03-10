Müjdat Gezen'in sağlık durumundan kötü haber

Türk tiyatro ve sinema dünyasının usta isimlerinden biri olan Müjdat Gezen'in antideprasana başladığı açıklandı.

Usta sanatçı Müjdat Gezen'den sevenlerini üzen bi açıklama geldi. Gezen, Cumhuriyet'teki köşesinde yaşadığı sağlık sorununu paylaştı.

Gezen, antideperesan kullandığını şu sözlerle anlattı:

Yazacaklarımdan ben sorumlu değilim. Çünkü doktorum antidepresan ilaç tedavisine başlattı beni. Bu bir yerden patlayacaktı. Safra kesesini aldırmak zorunda kaldım. Doktorum Erkan Kaya her gün telefon etti. Onca işi arasında benim bireysel tedavime sahip çıktı. Bunu hiç unutmayacağım. Şimdi, başta söylediğim gibi bu yeni ilaçlar bünyemde tuhaf tuhaf şeylere yol açarsa yazdıklarım abuk sabuk sözcüklere dönüşürse sorumlusu ben değilim. Kafadır. Bu yaştan sonra kızamık veya kabakulak olmayı beklemiyorum ama durumumun da çok parlak olduğu söylenemez. Hepiniz sağlığınıza çok dikkat edin. Siz benim kıymetlilerimsiniz. Okurlarım, seyircilerim... Hepinize sağlık diliyorum. Sağlık iyi olunca gerisi kolaylaşıyor."





Müjdat Gezen'in köşe yazısının tamamı için...