  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Müjdat Gezen'in sağlık durumundan kötü haber

Müjdat Gezen'in sağlık durumundan kötü haber

Müjdat Gezen'in sağlık durumundan kötü haber
Güncelleme:

Türk tiyatro ve sinema dünyasının usta isimlerinden biri olan Müjdat Gezen'in antideprasana başladığı açıklandı.

 Usta sanatçı Müjdat Gezen'den sevenlerini üzen bi açıklama geldi. Gezen, Cumhuriyet'teki köşesinde yaşadığı sağlık sorununu paylaştı.

Gezen, antideperesan kullandığını şu sözlerle anlattı:

Yazacaklarımdan ben sorumlu değilim. Çünkü doktorum antidepresan ilaç tedavisine başlattı beni. Bu bir yerden patlayacaktı. Safra kesesini aldırmak zorunda kaldım. Doktorum Erkan Kaya her gün telefon etti. Onca işi arasında benim bireysel tedavime sahip çıktı. Bunu hiç unutmayacağım. Şimdi, başta söylediğim gibi bu yeni ilaçlar bünyemde tuhaf tuhaf şeylere yol açarsa yazdıklarım abuk sabuk sözcüklere dönüşürse sorumlusu ben değilim. Kafadır. Bu yaştan sonra kızamık veya kabakulak olmayı beklemiyorum ama durumumun da çok parlak olduğu söylenemez. Hepiniz sağlığınıza çok dikkat edin. Siz benim kıymetlilerimsiniz. Okurlarım, seyircilerim... Hepinize sağlık diliyorum. Sağlık iyi olunca gerisi kolaylaşıyor."

Müjdat Gezen'in köşe yazısının tamamı için...

Etiketler müjdat gezen müjdat gezen'in sağlık durumu antidepresan depresyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eurovision'da ilk 3'e girerek herkesi gururlandırmıştı: Şebnem Paker'in son hali şaşırttı Eurovision'da ilk 3'e girerek herkesi gururlandırmıştı: Şebnem Paker'in son hali şaşırttı Süper Lig maçında kıyamet koptu: Son düdük çaldı, herkes birbirine girdi! Süper Lig maçında kıyamet koptu: Son düdük çaldı, herkes birbirine girdi! ORC'nin milletvekili seçimi anketinden daha iktidara kötü haber ORC'nin milletvekili seçimi anketinden daha iktidara kötü haber Belediyenin iftarında garip anlaşmazlık: Vatandaş isyan etti Belediyenin iftarında garip anlaşmazlık: Vatandaş isyan etti Erdoğan'ın imzasıyla Türk vatandaşlarına Svalbard takımadalarında oturum izni Erdoğan'ın imzasıyla Türk vatandaşlarına Svalbard takımadalarında oturum izni Şeyma Subaşı herkesi şaşırttı: ''Yaşlanmayı durduran shot'' Şeyma Subaşı herkesi şaşırttı: ''Yaşlanmayı durduran shot'' Son dönemde Erdoğan'ın ilk defa birinci çıktığı anket sonucu Son dönemde Erdoğan'ın ilk defa birinci çıktığı anket sonucu Tek yıkamada çıkar denmişti, test edildi, 2,2 milyon TL ceza kesildi! Tek yıkamada çıkar denmişti, test edildi, 2,2 milyon TL ceza kesildi! Deniz Baykal'a kaset kumpasında yıllar sonra sürpriz gözaltı Deniz Baykal'a kaset kumpasında yıllar sonra sürpriz gözaltı Yasa dışı bahisten tahliye olduktan sonra Türkiye'yi terk etti Yasa dışı bahisten tahliye olduktan sonra Türkiye'yi terk etti
Ligin boyu kısalıyor... Sergen Yalçın Süper Ligin kader maçını açıkladı Ligin boyu kısalıyor... Sergen Yalçın Süper Ligin kader maçını açıkladı Ece G.'nin son görüştüğü arkadaşının ifadesi ortaya çıktı! Ece G.'nin son görüştüğü arkadaşının ifadesi ortaya çıktı! İstanbul'daki operasyonda şoke eden ayrıntı: Tam 1.200 asırlık... İstanbul'daki operasyonda şoke eden ayrıntı: Tam 1.200 asırlık... Bebek katili sessiz sedasız ameliyat edilmiş... İkinci kez ameliyat olacak! Bebek katili sessiz sedasız ameliyat edilmiş... İkinci kez ameliyat olacak! Türkiye'nin dev hastanesinin mimarından skandal iddia: ''Bu yapı insanları öldürür!'' Türkiye'nin dev hastanesinin mimarından skandal iddia: ''Bu yapı insanları öldürür!'' Survivor'da herkesi şoke eden gelişme: Çantasını alıp gitti... Survivor'da herkesi şoke eden gelişme: Çantasını alıp gitti... Teşkilat dizisinin güzel oyuncusu diziye veda ediyor Teşkilat dizisinin güzel oyuncusu diziye veda ediyor Şeyma Subaşı'dan yıllar sonra gelen Meedo itirafı Şeyma Subaşı'dan yıllar sonra gelen Meedo itirafı Türkiye'nin cennetinde yıkım kararı bilmecesi! Türkiye'nin cennetinde yıkım kararı bilmecesi! Cumhurbaşkanlığı kabinesinde ''rötar'' yapan revizyonda tüm hesaplar değişti Cumhurbaşkanlığı kabinesinde ''rötar'' yapan revizyonda tüm hesaplar değişti