  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 09 Temmuz 2019 16:00

Murat Başoğlu'nun yeğeni Burcu Başoğlu eşinden boşandı

Sunucu Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu'nun aşk yaşadığı iddiası gündemi uzun süre meşgul etmişti. Burcu Başoğlu ile eşi Selçuk Kabadayı'nın boşanma davasında karar çıktı.

Murat Başoğlu'nun yeğeni Burcu Başoğlu eşinden boşandı
A+ A-

Sunucu Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu, 2 yıl önce temmuz ayında Bodrum’da bir teknede görüntülenmişti.

Burcu Başoğlu’nun eşi Selçuk Kabadayı, eşinin kendisini Murat Başoğlu ile aldattığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.

Selçuk Kabadayı'nın açmış olduğu boşanma davası bugün sonuçlandı. Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verirken Burcu Başoğlu'nu 100 bin TL maddi 100 bin TL manevi tazminat cezası ödemeye mahkum etti.
Mahkeme ayrıca Burcu Başoğlu'nun açtığı karşı boşanma davasını kusurlu olduğu gerekçesiyle reddetti.

murat başoğlu , burcu başoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM