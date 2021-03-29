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  3. Mustafa Sandal'a dava açan Emina Jahoviç'ten nafaka açıklaması

Mustafa Sandal'a dava açan Emina Jahoviç'ten nafaka açıklaması

Emina Jahovic, 3 yıl önce boşandığı şarkıcı Mustafa Sandal'a nakafayı ödemediği iddiasıyla dava açtı. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Jahovic, ''Çocukları için elinden geleni yapıyor ama dengeyi sağlamamız lazım'' dedi.

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Emina Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal'ın nafaka ödemediği haberleri hatırlatılınca "Benim diyebileceğim hiçbir şey yok. Mahkeme ne karar verirse onu uygulayacağız. Yanlış bir şey yapmak istemiyorum ama bazı dengeler var, onları korumamız lazım" dedi.

"MUSTAFA ÇOCUKLARI İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR AMA DENGE GEREKİYOR"
Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre, şu anda nafaka alıp almadığı sorulan şarkıcı, "Onu konuşmayalım, mahkeme kararı çıktıktan sonra öğreneceksiniz. Ben çalışıyorum, çocuklar için buradayım. Tabii ki babası da çocukları çok seviyor, o da onlar için elinden geleni yapıyor ama dediğim gibi denge oturtmamız gerek" şeklinde konuştu.

Hürriyet

Etiketler mustafa sandal emina jahovic
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